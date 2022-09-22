Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове
Наша команда 9-й раз проиграла с разницей в три и более мяча в официальных матчах
В матче с Шотландией (0:3) сборная Украины потерпела 16-е поражение с крупным счетом в истории. 9 раз наша команда уступала соперникам с разницей в три и более мяча в официальных играх (4 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций, 2 - в чемпионатах Европы) и 7 - в товарищеских поединках. Пять разгромов украинцы потерпери при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Михаиле Фоменко и Александре Петракове.
К слову, первое крупное поражение при Петракове сборная потерпела в 13-м матче под его руководством. Позже впервые попадали в «нокаут» только коллективы Валерия Лобановского (в 18-й игре) и Андрея Шевченко (в 22-й). А рекордсменом нашей национальной дружины является Йожеф Сабо, чьи подопечные ни разу не проигрывали «по-крупному» в 34-х поединках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые крупные поражения тренеров сборной Украины
|
Матч
|
Тренер Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
2-й
|
Леонид БУРЯК
|
27.03.2002
|
ТМ
|
Румыния (г)
|
1:4
|
5-й
|
Олег БЛОХИН
|
18.08.2004
|
ТМ
|
Англия (г)
|
0:3
|
7-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2008
|
ТМ
|
Нидерланды (г)
|
0:3
|
12-й.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
19.11.2013
|
ЧМ
|
Франция (г)
|
0:3
|
13-й
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
21.09.2022
|
ЛН
|
Шотландия (г)
|
0:3
|
18-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
14.11.2001
|
ЧМ
|
Германия (г)
|
1:4
|
22-й
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия (г)
|
1:4
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сердар Дурсун хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава
Смотрите видеообзор перенесенного матча Лиги наций