Владимир ШАРАН: «Шотландия задавила нас прессингом»

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился мыслями о матче Лиги наций между сборными Шотландии и Украины (3:0).

— Итоговый результат, конечно, расстроил, но все по игре. В первом тайме сборная Украины сыграла более-менее ровно, а стартовые 10 минут — вообще здорово. Но второй тайм в исполнении «сине-желтых» был самым плохим за время работы с командой Александра Петракова.

— В чем наши игроки уступили?

— Шотландия задавила нас прессингом. Хозяева поля превалировали сборную Украины в желании, в борьбе. Украинцы слишком академически играли в нападении, и почему-то после перерыва выходили из обороны в атаку за счет коротких и средних передач. Было немало брака. Думаю, надо было забрасывать мячи за спину защитникам — на ход Довбика.

— Чья вина в пропущенных голах?

— Шотландцы нас просто продавливали. Я понимаю — они более коренасты, но в случае, когда был забит первый мяч, Макгинн классно поставил корпус Бондарю. Нашему защитнику нужно было бороться, не дать сыграть сопернику... Кстати, в этом эпизоде арбитр мог бы и фол зафиксировать, но решил разрешить игрокам завершить эпизод. То есть, по усмотрению рефери.

По количеству моментов у ворот Трубина все шло к голу. Во втором тайме наша команда почти полностью перестала использовать скорость и технику Мудрика. Он словно скрылся с поля, и только Сидорчук сделал на Михаила одну длинную передачу. К сожалению, после перерыва Александр Петраков сменил Степаненко. Причина этому, я думаю, — полученная Тарасом желтая карточка. Тренер боялся, что Степаненко могут удалить. Этот шаг отрицательно сказался на действиях сборной Украины.