Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины пропустила 300-й мяч в истории
Сборная УКРАИНЫ
22 сентября 2022, 12:12 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:55
202
1

Сборная Украины пропустила 300-й мяч в истории

Автором «юбилейного» гола стал Линдон Дайкс

22 сентября 2022, 12:12 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:55
202
1
Сборная Украины пропустила 300-й мяч в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй мяч, забитый 26-летним форвардом шотландцев Линдоном Дайксом в ворота Анатолия Трубина, стал 300-м, пропущенным сборной Украины за все годы.

155 раз наши голкиперы вынимали мяч из сетки в гостях, 102 – дома и 43 – на нейтральных полях. 123 мяча украинцы пропустили в товарищеских встречах, 76 – в чемпионатах мира, 69 – в чемпионатах Европы, 19 – в Лиге наций и 13 – в международных турнирах. Забивали нашей сборной соперники из 61-й страны. Больше других Франция – 23 гола, Германия – 17, Италия, Хорватия – по 15, Испания, Румыния – по 14 и Англия – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Так плохо при Петракове команда еще не играла»
Владимир ШАРАН: «Шотландия задавила нас прессингом»
Сборная Украины потерпела первое крупное поражение Петракове
цифры и факты сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
Футбол | 22 сентября 2022, 11:53 0
Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины

Артур Микитишин арендован сроком на один сезон

Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Война | 21 сентября 2022, 16:49 0
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»

Диктатор идет на крайние меры

Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Футбол | 22.09.2022, 07:17
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Футбол | 22.09.2022, 06:00
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cooperpavel
А скільки забили наші?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
21.09.2022, 04:45
Футбол
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
21.09.2022, 06:55
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
20.09.2022, 09:30 1
Футбол
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
20.09.2022, 23:35
Бокс
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
21.09.2022, 11:33 15
Война
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности