Сборная Украины пропустила 300-й мяч в истории

Второй мяч, забитый 26-летним форвардом шотландцев Линдоном Дайксом в ворота Анатолия Трубина, стал 300-м, пропущенным сборной Украины за все годы.

155 раз наши голкиперы вынимали мяч из сетки в гостях, 102 – дома и 43 – на нейтральных полях. 123 мяча украинцы пропустили в товарищеских встречах, 76 – в чемпионатах мира, 69 – в чемпионатах Европы, 19 – в Лиге наций и 13 – в международных турнирах. Забивали нашей сборной соперники из 61-й страны. Больше других Франция – 23 гола, Германия – 17, Италия, Хорватия – по 15, Испания, Румыния – по 14 и Англия – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ