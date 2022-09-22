За сборную Украины впервые сыграл легионер из ОАЭ

После поединка с Шотландией (0:3) на карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка» - «Аль-Айн». При этом Андрей Ярмоленко стал первым представителем элитного дивизиона ОАЭ, задействованным в рядах национальной дружины.

К слову, за все годы за главную команду страны сыграли 81 легионер из 85 клубов 21-й страны Европы и Азии, которые совместно провели 861 матч и забили 132 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Счет Шотландия 28.10.1992 ТМ Олег КУЗНЕЦОВ Рейнджерс Белоруссия (г) 1:1 ТМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Рейнджерс Белоруссия (г) 1:1 Россия 25.05.1994 ТМ Юрий САК Спартак М Белоруссия (д) 3:1 Япония 07.09.1994 ЧЕ Олег ПРОТАСОВ Гамба Осака Литва (д) 0:2 Израиль 12.10.1994 ЧЕ Олег КУЗНЕЦОВ Маккаби Хф Словения (д) 0:0 Австрия 13.11.1994 ЧЕ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Адмира-Ваккер Эстония (д) 3:0 Германия 31.08.1996 ЧМ Виктор СКРИПНИК Вердер Сев. Ирландия (г) 1:0 Турция 20.03.1999 ТМ Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Трабзонспор Грузия (г) 1:0 Англия 04.09.1999 ЧЕ Олег ЛУЖНЫЙ Арсенал Франция (д) 0:0 Италия 04.09.1999 ЧЕ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Франция (д) 0:0 Франция 09.10.1999 ЧЕ Сергей СКАЧЕНКО Мец Россия (г) 1:1 Португалия 13.11.1999 ЧЕ Сергей КАНДАУРОВ Бенфика Словения (г) 1:2 Китай 17.04.2002 ТМ Сергей НАГОРНЯК Шандунь Грузия (д) 2:1 Бельгия 21.08.2002 ТМ Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ Брюгге Иран (д) 0:1 Нидерланды 20.11.2002 ТМ Евгений ЛЕВЧЕНКО Витесс Словакия (г) 1:1 Греция 15.08.2005 МТ Олег ВЕНГЛИНСКИЙ АЕК Израиль (д) 0:0, п. 3:5 Испания 05.09.2009 ЧМ Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Барселона Андорра (д) 5:0 Казахстан 15.11.2015 ЧЕ Анатолий ТИМОЩУК Кайрат Словения (г) 1:1 Польша 24.03.2016 ТМ Артем ПУТИВЦЕВ Нецеча Кипр (д) 1:0 Чехия 02.09.2017 ЧМ Руслан РОТАНЬ Славия Турция (д) 2:0 Венгрия 10.10.2018 ТМ Иван ПЕТРЯК Ференцварош Италия (г) 1:1 ОАЭ 21.09.2022 ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО Аль-Айн Шотландия (г) 0:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.