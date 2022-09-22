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Лига наций
22 сентября 2022, 12:06 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:11
868
0

За сборную Украины впервые сыграл легионер из ОАЭ

За все годы за нашу национальную дружину выступали игроки из 21-й зарубежной страны

22 сентября 2022, 12:06 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:11
868
0
За сборную Украины впервые сыграл легионер из ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

После поединка с Шотландией (0:3) на карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка» - «Аль-Айн». При этом Андрей Ярмоленко стал первым представителем элитного дивизиона ОАЭ, задействованным в рядах национальной дружины.

К слову, за все годы за главную команду страны сыграли 81 легионер из 85 клубов 21-й страны Европы и Азии, которые совместно провели 861 матч и забили 132 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Шотландия

28.10.1992

ТМ

Олег КУЗНЕЦОВ

Рейнджерс

Белоруссия (г)

1:1

 

 

ТМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Рейнджерс

Белоруссия (г)

1:1

Россия

25.05.1994

ТМ

Юрий САК

Спартак М

Белоруссия (д)

3:1

Япония

07.09.1994

ЧЕ

Олег ПРОТАСОВ

Гамба Осака

Литва (д)

0:2

Израиль

12.10.1994

ЧЕ

Олег КУЗНЕЦОВ

Маккаби Хф

Словения (д)

0:0

Австрия

13.11.1994

ЧЕ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Адмира-Ваккер

Эстония (д)

3:0

Германия

31.08.1996

ЧМ

Виктор СКРИПНИК

Вердер

Сев. Ирландия (г)

1:0

Турция

20.03.1999

ТМ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Трабзонспор

Грузия (г)

1:0

Англия

04.09.1999

ЧЕ

Олег ЛУЖНЫЙ

Арсенал

Франция (д)

0:0

Италия

04.09.1999

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Франция (д)

0:0

Франция

09.10.1999

ЧЕ

Сергей СКАЧЕНКО

Мец

Россия (г)

1:1

Португалия

13.11.1999

ЧЕ

Сергей КАНДАУРОВ

Бенфика

Словения (г)

1:2

Китай

17.04.2002

ТМ

Сергей НАГОРНЯК

Шандунь

Грузия (д)

2:1

Бельгия

21.08.2002

ТМ

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Брюгге

Иран (д)

0:1

Нидерланды

20.11.2002

ТМ

Евгений ЛЕВЧЕНКО

Витесс

Словакия (г)

1:1

Греция

15.08.2005

МТ

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

АЕК

Израиль (д)

0:0,

 

 

 

 

 

 

п. 3:5

Испания

05.09.2009

ЧМ

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Барселона

Андорра (д)

5:0

Казахстан

15.11.2015

ЧЕ

Анатолий ТИМОЩУК

Кайрат

Словения (г)

1:1

Польша

24.03.2016

ТМ

Артем ПУТИВЦЕВ

Нецеча

Кипр (д)

1:0

Чехия

02.09.2017

ЧМ

Руслан РОТАНЬ

Славия

Турция (д)

2:0

Венгрия

10.10.2018

ТМ

Иван ПЕТРЯК

Ференцварош

Италия (г)

1:1

ОАЭ

21.09.2022

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Аль-Айн

Шотландия (г)

0:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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