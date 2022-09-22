Руслан Малиновский провел 50-й матч за сборную Украины

Поединок с Шотландией (0:3) стал 50-м для 29-летнего полузащитника Руслана Малиновского в рядах сборной Украины. В 28 встречах он представлял в главной команде страны итальянскую «Аталанту», в 19 - бельгийский «Гент», в 3-х - «Зарю».

По 14 матчей Руслан провел в чемпионатах Европы и «товарняках», по 11 - в чемпионатах мира и Лиге наций. В 38 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 9 - Александр Петраков, в 3-х - Михаил Фоменко. Дорога в «Клуб 50» заняла у Малиновского 7 лет 174 дня, начиная с дебюта, который состоялся 31 марта 2015 года в домашнем товарищеском матче украинцев с Латвией (1:1).

К слову, игра с шотландцами оказалась юбилейной еще для двух наших футболистов. 26-летний Роман Яремчук провел 40-й поединок за национальную сборную, а 32-летний Андрей Ярмоленко - 110-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ