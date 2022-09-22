Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан Малиновский провел 50-й матч за сборную Украины
Лига наций
22 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:56
156
1

Руслан Малиновский провел 50-й матч за сборную Украины

Чтобы войти в «Клуб 50», Руслану понадобилось 7,5 лет

22 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 22 сентября 2022, 12:56
156
1
Руслан Малиновский провел 50-й матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Шотландией (0:3) стал 50-м для 29-летнего полузащитника Руслана Малиновского в рядах сборной Украины. В 28 встречах он представлял в главной команде страны итальянскую «Аталанту», в 19 - бельгийский «Гент», в 3-х - «Зарю».

По 14 матчей Руслан провел в чемпионатах Европы и «товарняках», по 11 - в чемпионатах мира и Лиге наций. В 38 играх его задействовал Андрей Шевченко, в 9 - Александр Петраков, в 3-х - Михаил Фоменко. Дорога в «Клуб 50» заняла у Малиновского 7 лет 174 дня, начиная с дебюта, который состоялся 31 марта 2015 года в домашнем товарищеском матче украинцев с Латвией (1:1).

К слову, игра с шотландцами оказалась юбилейной еще для двух наших футболистов. 26-летний Роман Яремчук провел 40-й поединок за национальную сборную, а 32-летний Андрей Ярмоленко - 110-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Сборная Украины потерпела первое крупное поражение Петракове
Сборная Украины пропустила 300-й мяч в истории
За сборную Украины впервые сыграл легионер из ОАЭ
Руслан Малиновский цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины
Футбол | 22 сентября 2022, 11:17 3
Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины
Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины

Эдуард Сарапий ранее находился в резервном списке

Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Футбол | 22 сентября 2022, 07:17 15
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией

Болельщики выбрали Мудрика

Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Футбол | 22.09.2022, 00:47
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Футбол | 22.09.2022, 06:00
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
Проходил по полю. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
21.09.2022, 23:43 104
Футбол
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
21.09.2022, 04:45
Футбол
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 23
Война
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 1
Футбол
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
21.09.2022, 20:24 25
Футбол
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии
21.09.2022, 09:38 18
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности