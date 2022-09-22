Стаж выступления Ярмоленко за сборную Украины превысил 13 лет

После матча с Шотландией (0:3) стаж выступления Андрея Ярмоленко за сборную Украины возрос до 13 лет 16 дней. Он стал 9-м игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа.

За главную команду страны Ярмоленко дебютировал 5 сентября 2009 года в домашнем поединке украинцев с Андоррой (5:0) в квалификационном турнире чемпионата мира-2010 и провел за сборную в общей сложности 110 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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