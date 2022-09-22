Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. СВИТОЛИНА – о материнстве: «Думаю, я готова»
Другие новости
22 сентября 2022, 10:17 |
614
0

ФОТО. СВИТОЛИНА – о материнстве: «Думаю, я готова»

Украинская теннисистка ждет ребенка

22 сентября 2022, 10:17 |
614
0
ФОТО. СВИТОЛИНА – о материнстве: «Думаю, я готова»
Инстаграм Элины Свитолиной

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина опубликовала фотографию с детскими вещами.

«Думаю, я готова», – написала украинка в инстаграме.

Отметим, что в октябре у Элины и французского теннисиста Гаэля Монфиса должна родится дочка.

ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло

По теме:
ФОТО. Надаль и Алькарас встретились с королем Испании
ФОТО. Легенды в сборе. Федерер, Джокович и Маррей готовы к Кубку Лейвера
ФОТО. Мне нужны объятия. Костюк показала, что нужно добавить на тренировках
Элина Свитолина lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Футбол | 22 сентября 2022, 02:55 1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»

Хавбек сборной Украины – о трех пропущенных мячах от Шотландии

Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Война | 21 сентября 2022, 11:33 15
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»

Известный тренер – о премьер-министре Венгрии

Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Теннис | 20.09.2022, 19:10
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.09.2022, 00:03
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Война | 22.09.2022, 00:15
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
21.09.2022, 16:49
Война
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
21.09.2022, 20:24 25
Футбол
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
21.09.2022, 23:43 102
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 7
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
21.09.2022, 03:40 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности