ФОТО. СВИТОЛИНА – о материнстве: «Думаю, я готова»

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина опубликовала фотографию с детскими вещами.

«Думаю, я готова», – написала украинка в инстаграме.

Отметим, что в октябре у Элины и французского теннисиста Гаэля Монфиса должна родится дочка.

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