Другие новости22 сентября 2022, 10:17 |
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ФОТО. СВИТОЛИНА – о материнстве: «Думаю, я готова»
Украинская теннисистка ждет ребенка
22 сентября 2022, 10:17 |
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Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина опубликовала фотографию с детскими вещами.
«Думаю, я готова», – написала украинка в инстаграме.
Отметим, что в октябре у Элины и французского теннисиста Гаэля Монфиса должна родится дочка.
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
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