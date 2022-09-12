ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, которой сегодня исполнилось 28 лет, поделилась с подписчиками в Instagram праздничными фото из Монте-Карло.

«Прощай, самый трудный год... Приветствую новый год жизни», - подписала публикацию Свитолина.

Напомним, что Элина сейчас не выступает, а готовится к рождению ребенка.