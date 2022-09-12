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WTA
12 сентября 2022, 18:14 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:26
718
1

ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло

Украинской теннисистке исполнилось 28 лет

12 сентября 2022, 18:14 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:26
718
1
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
Instagram. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, которой сегодня исполнилось 28 лет, поделилась с подписчиками в Instagram праздничными фото из Монте-Карло.

«Прощай, самый трудный год... Приветствую новый год жизни», - подписала публикацию Свитолина.

Напомним, что Элина сейчас не выступает, а готовится к рождению ребенка.

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фото Элина Свитолина день рождения lifestyle
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
Дуже гарно.. А по нам тут стреляют.. Дома нет.. Но это ничего страшного.. Главное у Свитолиной все хорошо.. .. делов то.. Монте Карло все дела.. Ждем завтра фото на Яхте с Ницци или Монако.. 
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