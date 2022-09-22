Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории
И уже более 300 пропущенных голов
Поражение от сборной Шотландии в матче Лиги наций со счетом 0:3 стало для сборной Украины 80-м в истории национальной команды.
Кроме того, сборная добралась до отметки в 303 пропущенных гола.
Команда Александра Петракова за два тура до завершения группового этапа потеряла лидерство в группе.
Що ми констатуємо за підсумками #SCOUKR:— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 21, 2022
❌80-та поразка збірної в історії
❌303 м'ячі пропустили, розміняли четверту сотню
❌просто катастрофічно програли за ударами: 21:3 загалом, 7:0 в площину воріт pic.twitter.com/P1dH3cHM1O
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