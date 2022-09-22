Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории

Поражение от сборной Шотландии в матче Лиги наций со счетом 0:3 стало для сборной Украины 80-м в истории национальной команды.

Кроме того, сборная добралась до отметки в 303 пропущенных гола.

Команда Александра Петракова за два тура до завершения группового этапа потеряла лидерство в группе.