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Лига наций
22 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 07:48
1316
0

Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории

И уже более 300 пропущенных голов

22 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 07:48
1316
0
Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории
uaf.ua

Поражение от сборной Шотландии в матче Лиги наций со счетом 0:3 стало для сборной Украины 80-м в истории национальной команды.

Кроме того, сборная добралась до отметки в 303 пропущенных гола.

Команда Александра Петракова за два тура до завершения группового этапа потеряла лидерство в группе.

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Источник Sport.ua
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