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Лига наций
22 сентября 2022, 07:17 |
489
0

Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией

Болельщики выбрали Мудрика

22 сентября 2022, 07:17 |
489
0
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матча Лиги наций Шотландия - Украина, в котором хозяева выиграли со счетом 3:0, лучшим игроком встречи украинцы выбрали Михаила Мудрика.

Хавбек стал лидером после голосования болельщиков.

Мудрик набрал 41% голосов. В топ-3 находятся Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко.

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сборная Украины по футболу Лига наций Михаил Мудрик Анатолий Трубин Шотландия - Украина
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Источник Sport.ua
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