Лига наций22 сентября 2022, 07:17 |
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Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Шотландией
Болельщики выбрали Мудрика
22 сентября 2022, 07:17 |
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По итогам матча Лиги наций Шотландия - Украина, в котором хозяева выиграли со счетом 3:0, лучшим игроком встречи украинцы выбрали Михаила Мудрика.
Хавбек стал лидером после голосования болельщиков.
Мудрик набрал 41% голосов. В топ-3 находятся Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко.
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