Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»

Нападающий сборной Шотландии Линдон Дайкс прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.

«Я расстроился, что не попал в основу, но вышел на поле и изменил игру. В сборной у меня отличная статистика, и я продолжу искать возможности, чтобы забить. Это отличный старт серии из трех матчей. Мы получили мощный заряд уверенности и готовы к встрече с Ирландией», - сказал Дайкс.