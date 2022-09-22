Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»
Лига наций
22 сентября 2022, 03:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:47
35
0

Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»

Форвард сборной Шотландии – о разгромной победе над Украиной

22 сентября 2022, 03:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:47
35
0
Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Дайкс

Нападающий сборной Шотландии Линдон Дайкс прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.

«Я расстроился, что не попал в основу, но вышел на поле и изменил игру. В сборной у меня отличная статистика, и я продолжу искать возможности, чтобы забить. Это отличный старт серии из трех матчей. Мы получили мощный заряд уверенности и готовы к встрече с Ирландией», - сказал Дайкс.

По теме:
Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Стив КЛАРК: «Нам очень повезло с заменами»
Линдон Дайкс сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Футбол | 22 сентября 2022, 00:47 3
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций

В Глазго сине-желтая команда проиграла шотландцам с разгромным счетом 0:3

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Футбол | 21 сентября 2022, 11:27 14
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии

Петраков не включил в заявку на матч Забарного и Волынца

Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Война | 21.09.2022, 11:33
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Футбол | 21.09.2022, 22:50
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Футбол | 21.09.2022, 11:01
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Экс-ассистент Шевченко и Реброва – об отстранении рф от Евро: «Это ужасно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
20.09.2022, 23:35
Бокс
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
20.09.2022, 22:55 1
Бокс
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
20.09.2022, 17:38 8
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
21.09.2022, 06:55
Футбол
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
21.09.2022, 20:24 25
Футбол
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности