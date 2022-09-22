Лига наций22 сентября 2022, 03:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:47
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Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»
Форвард сборной Шотландии – о разгромной победе над Украиной
22 сентября 2022, 03:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 03:47
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Нападающий сборной Шотландии Линдон Дайкс прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.
«Я расстроился, что не попал в основу, но вышел на поле и изменил игру. В сборной у меня отличная статистика, и я продолжу искать возможности, чтобы забить. Это отличный старт серии из трех матчей. Мы получили мощный заряд уверенности и готовы к встрече с Ирландией», - сказал Дайкс.
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