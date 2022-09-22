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Лига наций
22 сентября 2022, 03:16 | Обновлено 22 сентября 2022, 04:24
142
0

Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»

Джон Макгинн – о разгромной победе над Украиной в Лиге наций

22 сентября 2022, 03:16 | Обновлено 22 сентября 2022, 04:24
142
0
Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Макгинн

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.

«Нам было это нужно. Поражение летом было очень обидным. Сегодня мы снова делали то, что у нас получается, были очень неприятным соперником и демонстрировали желание бороться. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Сегодняшней победой мы обязаны болельщикам, тренеру и самим себе», - сказал Макгинн.

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Джон Макгинн сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина
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Источник УЕФА
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