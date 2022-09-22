Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.

«Нам было это нужно. Поражение летом было очень обидным. Сегодня мы снова делали то, что у нас получается, были очень неприятным соперником и демонстрировали желание бороться. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Сегодняшней победой мы обязаны болельщикам, тренеру и самим себе», - сказал Макгинн.