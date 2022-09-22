Лига наций22 сентября 2022, 03:16 | Обновлено 22 сентября 2022, 04:24
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Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»
Джон Макгинн – о разгромной победе над Украиной в Лиге наций
22 сентября 2022, 03:16 | Обновлено 22 сентября 2022, 04:24
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.
«Нам было это нужно. Поражение летом было очень обидным. Сегодня мы снова делали то, что у нас получается, были очень неприятным соперником и демонстрировали желание бороться. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Сегодняшней победой мы обязаны болельщикам, тренеру и самим себе», - сказал Макгинн.
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