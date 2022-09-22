Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Хавбек сборной Украины – о трех пропущенных мячах от Шотландии
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.
«Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской Премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело. Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи», - сказал Степаненко.
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