Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

«Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской Премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело. Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи», - сказал Степаненко.