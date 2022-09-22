Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Лига наций
22 сентября 2022, 02:55 |
127
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»

Хавбек сборной Украины – о трех пропущенных мячах от Шотландии

22 сентября 2022, 02:55 |
127
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надо забыть об этом поражении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

«Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской Премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело. Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи», - сказал Степаненко.

По теме:
Линдон ДАЙКС: «Мы получили мощный заряд уверенности»
Хавбек сборной Шотландии: «Поражение летом было очень обидным»
Стив КЛАРК: «Нам очень повезло с заменами»
Тарас Степаненко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 21 сентября 2022, 03:40 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Футбол | 21 сентября 2022, 22:50 0
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию

Александр смотрел футбол по телевизору, но внезапно обнаружил, что должен быть на поле

Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Футбол | 21.09.2022, 20:24
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Война | 21.09.2022, 16:49
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Футбол | 21.09.2022, 23:43
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 13
Футбол
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
21.09.2022, 04:45
Футбол
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 9
Бокс
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
Бывший тренер Головкина назвал реальный счет в третьем бою с Альваресом
20.09.2022, 23:35
Бокс
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
20.09.2022, 16:18 23
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
20.09.2022, 09:30 1
Футбол
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности