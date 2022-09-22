Стив КЛАРК: «Нам очень повезло с заменами»
Наставник сборной Шотландии – о разгромной победе над Украиной
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.
«Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу.
Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся со скамьи Дайкс отметился двумя забитыми мячами».
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