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Лига наций
22 сентября 2022, 01:50 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:08
110
0

Стив КЛАРК: «Нам очень повезло с заменами»

Наставник сборной Шотландии – о разгромной победе над Украиной

22 сентября 2022, 01:50 | Обновлено 22 сентября 2022, 02:08
110
0
Стив КЛАРК: «Нам очень повезло с заменами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромную победу над национальной командой Украины (3:0) в матче Лиги наций.

«Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу.

Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся со скамьи Дайкс отметился двумя забитыми мячами».

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Стив Кларк Лига наций сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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