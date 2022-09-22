Сборная Шотландии полностью переиграла Украину по показателю xG

Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).

Согласно показателю ожидаемых забитых голов, хозяева наиграли более чем на два взятия ворот, что в итоге и произошло. При xG=2.29 удалось забить три гола.

Команда Александра Петракова за весь матч практически не угрожала воротам соперника и смогла наиграть всего на показатель xG=0,07.