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Лига наций
22 сентября 2022, 00:36 |
259
0

Сборная Шотландии полностью переиграла Украину по показателю xG

Украинцы в атаке ничего показать не смогли

22 сентября 2022, 00:36 |
259
0
Сборная Шотландии полностью переиграла Украину по показателю xG
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).

Согласно показателю ожидаемых забитых голов, хозяева наиграли более чем на два взятия ворот, что в итоге и произошло. При xG=2.29 удалось забить три гола.

Команда Александра Петракова за весь матч практически не угрожала воротам соперника и смогла наиграть всего на показатель xG=0,07.

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