Лига наций22 сентября 2022, 00:36 |
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Сборная Шотландии полностью переиграла Украину по показателю xG
Украинцы в атаке ничего показать не смогли
22 сентября 2022, 00:36 |
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Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).
Согласно показателю ожидаемых забитых голов, хозяева наиграли более чем на два взятия ворот, что в итоге и произошло. При xG=2.29 удалось забить три гола.
Команда Александра Петракова за весь матч практически не угрожала воротам соперника и смогла наиграть всего на показатель xG=0,07.
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