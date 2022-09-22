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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «С каждым следующим матчем мы играем все хуже»
Лига наций
22 сентября 2022, 00:05 |
1174
1

Игорь ЦЫГАНЫК: «С каждым следующим матчем мы играем все хуже»

Специалист так и не понял, как мы хотели забить сегодня гол

22 сентября 2022, 00:05 |
1174
1
Игорь ЦЫГАНЫК: «С каждым следующим матчем мы играем все хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями о матче со сборной Шотландии в Лиге наций (0:3).

«Худший матч сборной Украины в 2022-м году. И дело не в результате, а в качестве и настроении. Так и не понял, как мы хотели забить сегодня мяч.

С каждым следующим матчем мы играем все хуже, как ни прискорбно», – написал журналист в твиттере.

Отметим, что уже в следующий вторник команда Александра Петракова сможет взять реванш у шотландцев. Матч состоится в Кракове.

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sashav2007
нахер петракова, нехай їде до жінки в кровать, це все на що він здатен!!!
3-0 за ударами!!! Ви в що блін грали??? 
мертва збірна....
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