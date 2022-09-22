Игорь ЦЫГАНЫК: «С каждым следующим матчем мы играем все хуже»

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями о матче со сборной Шотландии в Лиге наций (0:3).

«Худший матч сборной Украины в 2022-м году. И дело не в результате, а в качестве и настроении. Так и не понял, как мы хотели забить сегодня мяч.

С каждым следующим матчем мы играем все хуже, как ни прискорбно», – написал журналист в твиттере.

Отметим, что уже в следующий вторник команда Александра Петракова сможет взять реванш у шотландцев. Матч состоится в Кракове.