Игорь ЦЫГАНЫК: «С каждым следующим матчем мы играем все хуже»
Специалист так и не понял, как мы хотели забить сегодня гол
Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мыслями о матче со сборной Шотландии в Лиге наций (0:3).
«Худший матч сборной Украины в 2022-м году. И дело не в результате, а в качестве и настроении. Так и не понял, как мы хотели забить сегодня мяч.
С каждым следующим матчем мы играем все хуже, как ни прискорбно», – написал журналист в твиттере.
Отметим, что уже в следующий вторник команда Александра Петракова сможет взять реванш у шотландцев. Матч состоится в Кракове.
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