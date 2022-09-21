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Лига наций
21 сентября 2022, 23:55 |
500
1

Украина ни разу не пробила в створ ворот в матче с Шотландией

Одно из самых безвольных поражений национальной команды в истории

21 сентября 2022, 23:55 |
500
1
Украина ни разу не пробила в створ ворот в матче с Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).

Стоит отметить, что хозяева этой встречи 21 раз пробили по воротам Анатолия Трубина, 7 из этих выстрелов пришлись в створ ворот.

Сборная Украины смогла ответить всего тремя неточными ударами.

Предыдущей раз украинцы ни разу не попали в створ ворот соперников 24 марта 2021-го на «Стад-де-Франс» в игре с Францией, забив с помощью рикошета (1:1).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Footbulka
Довбик не плохо, но техника подводит, а Мудрик сегодня марафон устраивал, ему ещё учится и учится, один в поле не воин, если делать для него заготовки то будет результат, а так ничего особенного, носился и устраивал сквозняки на поле, больше не чего
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