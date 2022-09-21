Украина ни разу не пробила в створ ворот в матче с Шотландией

Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).

Стоит отметить, что хозяева этой встречи 21 раз пробили по воротам Анатолия Трубина, 7 из этих выстрелов пришлись в створ ворот.

Сборная Украины смогла ответить всего тремя неточными ударами.

Предыдущей раз украинцы ни разу не попали в створ ворот соперников 24 марта 2021-го на «Стад-де-Франс» в игре с Францией, забив с помощью рикошета (1:1).