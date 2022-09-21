Лига наций21 сентября 2022, 23:55 |
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Украина ни разу не пробила в створ ворот в матче с Шотландией
Одно из самых безвольных поражений национальной команды в истории
21 сентября 2022, 23:55 |
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Сборная Украины разгромно проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).
Стоит отметить, что хозяева этой встречи 21 раз пробили по воротам Анатолия Трубина, 7 из этих выстрелов пришлись в створ ворот.
Сборная Украины смогла ответить всего тремя неточными ударами.
Предыдущей раз украинцы ни разу не попали в створ ворот соперников 24 марта 2021-го на «Стад-де-Франс» в игре с Францией, забив с помощью рикошета (1:1).
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Комментарии 1
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Довбик не плохо, но техника подводит, а Мудрик сегодня марафон устраивал, ему ещё учится и учится, один в поле не воин, если делать для него заготовки то будет результат, а так ничего особенного, носился и устраивал сквозняки на поле, больше не чего
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