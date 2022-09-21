Ничего не получается. Дайкс оформил дубль в игре Шотландии с Украиной

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

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Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

На 80-й минуте Линдон Дайкс удвоил перевес в счете, выиграв воздушную дуэль у Руслана Малиновского.

А на 87-й минуте он же оформил дубль. Все повторилось: Дайкс снова выиграл второй этаж после подачи с углового.

ГОЛ! 2:0. Линдон Дайкс, 80 мин.

ГОЛ! 3:0. Линдон Дайкс, 87 мин.