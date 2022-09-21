Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничего не получается. Дайкс оформил дубль в игре Шотландии с Украиной
Лига наций
21 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:39
579
9

Ничего не получается. Дайкс оформил дубль в игре Шотландии с Украиной

Перенесенный матч Лиги наций в Глазго складывается неудачно для сине-желтых

21 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 22 сентября 2022, 00:39
579
9
Ничего не получается. Дайкс оформил дубль в игре Шотландии с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

На 80-й минуте Линдон Дайкс удвоил перевес в счете, выиграв воздушную дуэль у Руслана Малиновского.

А на 87-й минуте он же оформил дубль. Все повторилось: Дайкс снова выиграл второй этаж после подачи с углового.

ГОЛ! 2:0. Линдон Дайкс, 80 мин.

ГОЛ! 3:0. Линдон Дайкс, 87 мин.

По теме:
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Сборная Шотландии полностью переиграла Украину по показателю xG
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Второй тайм мы полностью провалили»
сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций видео голов и обзор Шотландия - Украина Линдон Дайкс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Футбол | 21 сентября 2022, 04:45 0
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда
Золотая бутса 2022/23. Только один футболист пока что впереди Холанда

Амаль Пеллегрино забил в Норвегии 19 голов, но чемпионат близок финишу

Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Война | 21 сентября 2022, 16:49 0
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»
Зеленский оценил мобилизацию путина. «Хочет утопить Украину в крови»

Диктатор идет на крайние меры

Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро
Футбол | 21.09.2022, 18:58
Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро
Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Футбол | 21.09.2022, 11:27
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Футбол | 21.09.2022, 22:50
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
ВИДЕО. И там, и тут. Зинченко записали в стартовый состав на Шотландию
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
simon andre
Уже 3-0 Петраков поставил бревно Бондаря на матч с Шотландией это может сделать только......... Или как любимчика А он обосрался по полной. 
Ответить
+8
inspekcha85
Дед себя исчерпал
Ответить
+4
Михаил Степанов
справа навіть не в рахунку, а в якості(?) гри...Ганьба! Тьфу!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
igor shmuylo
Трудно назвать ето футболом , с такими ошибками и обрезками трудно выграть. Начинаем на ура , а  заканчивая за упокой. 
Ответить
+3
osso
Калеки кривоногие. Не одного удара в створ.
Ответить
+3
dassin
Цікаво, чи грала збірна наша колись з Бразилією або Аргентиною? Я б глянув товарняк такий, й мотивація у ногомячистів наших була б вища ніж з невдахами, шотландцями бігати
Ответить
0
osso
Где лидеры. Орали мы сделаем всё что бы порадовать Украину... Флюгеры Малиновский , Ярмола ,  нулевые...
Ответить
0
Yarik Anatoliyovich
Та дело не в Бондаре . Когда в первом тайме и так были траблы в центре поля , взять посадить на скамейку Степаненка в перерыве это самоубийство
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
20.09.2022, 21:10
Теннис
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
20.09.2022, 07:40 13
Футбол
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 2
Другие виды
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 13
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 7
Бокс
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
21.09.2022, 11:33 15
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности