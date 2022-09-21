В УЕФА хотят организовать турнир триумфаторов евротурниров и клуба из МЛС

В Европейском футбольном союзе хотят организовать турнир, в котором будут принимать участие клубы, ставшие победителями евротурниров, и клуб из заокеанской МЛС.

Сообщается, что такой турнир может стать заменой Суперкубку Европы, где на старте сезона, как известно, играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переговоры по поводу создания нового соревнования находятся в активной стадии.

Согласно одной из версий, в новом турнире будет четыре участника – победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола, поэтому и хочет подобным образом на него выйти.

Ранее сообщалось, что некоторые матчи Лиги чемпионов могут пройти за пределами Европы, в частности - в Китае, США или на Ближнем Востоке. Эту идею якобы поддерживает президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.