ATP21 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:07
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ФОТО. Легенды в сборе. Федерер, Джокович и Маррей готовы к Кубку Лейвера
Рафаэль Надаль прибудет в четверг
21 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:07
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Участники предстоящего командного турнира под названием Кубок Лейвера уже собрались в Лондоне и провели фотосессию на фоне достопримечательностей британской столицы.
В этом году в составе команды Европы сыграют Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Пока что нет только испанца, он пообещал партнерам по команде прибыть в четверг.
Соревнований пройдут с 23 по 25 сентября. Ранее были названы составы команд.
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