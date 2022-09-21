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ATP
21 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:07
222
0

ФОТО. Легенды в сборе. Федерер, Джокович и Маррей готовы к Кубку Лейвера

Рафаэль Надаль прибудет в четверг

21 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:07
222
0
ФОТО. Легенды в сборе. Федерер, Джокович и Маррей готовы к Кубку Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей и Роджер Федерер

Участники предстоящего командного турнира под названием Кубок Лейвера уже собрались в Лондоне и провели фотосессию на фоне достопримечательностей британской столицы.

В этом году в составе команды Европы сыграют Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Пока что нет только испанца, он пообещал партнерам по команде прибыть в четверг.

Соревнований пройдут с 23 по 25 сентября. Ранее были названы составы команд.

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Источник Sport.ua
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