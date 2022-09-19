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ATP
19 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 19 сентября 2022, 07:44
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Большая тройка против остального мира. Известны составы на Кубок Лейвера

Федерер, Надаль и Джокович в последний раз сыграют вместе

19 сентября 2022, 07:40 | Обновлено 19 сентября 2022, 07:44
111
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Большая тройка против остального мира. Известны составы на Кубок Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Определены оканчательные составы участников командного турнира под названием Кубок Лейвера, который пройдет 23-25 сентября в Лондоне.

Состав команды

Команда Европы

Каспер Рууд (№2 ATP)
Рафаэль Надаль (№3 ATP)
Стефанос Циципас (№6 ATP)
Новак Джокович (№7 ATP)
Роджер Федерер
Энди Маррей (№43 ATP)
Маттео Берреттини (№15 ATP) – запасной



Команда мира

Тейлор Фритц (№12 ATP)
Феликс Оже-Альяссим (№13 ATP)
Диего Шварцман (№17 ATP)
Фрэнсис Тиафо (№19 ATP)
Алекс Де Минаур (№22 ATP)
Джек Сок (№128 ATP)
Томми Пол (№29 ATP) – запасной

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Каспер Рууд Рафаэль Надаль Стефанос Циципас Новак Джокович Роджер Федерер Энди Маррей Маттео Берреттини Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Диего Шварцман Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Джек Сок Томми Пол
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Источник Sport.ua
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