Большая тройка против остального мира. Известны составы на Кубок Лейвера
Федерер, Надаль и Джокович в последний раз сыграют вместе
Определены оканчательные составы участников командного турнира под названием Кубок Лейвера, который пройдет 23-25 сентября в Лондоне.
Состав команды
Команда Европы
Каспер Рууд (№2 ATP)
Рафаэль Надаль (№3 ATP)
Стефанос Циципас (№6 ATP)
Новак Джокович (№7 ATP)
Роджер Федерер
Энди Маррей (№43 ATP)
Маттео Берреттини (№15 ATP) – запасной
Команда мира
Тейлор Фритц (№12 ATP)
Феликс Оже-Альяссим (№13 ATP)
Диего Шварцман (№17 ATP)
Фрэнсис Тиафо (№19 ATP)
Алекс Де Минаур (№22 ATP)
Джек Сок (№128 ATP)
Томми Пол (№29 ATP) – запасной
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