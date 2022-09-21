Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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  4. ФОТО. Шевченко и Милан помогут реконструировать стадион в Ирпене
Италия
21 сентября 2022, 21:08 |
1522
0

ФОТО. Шевченко и Милан помогут реконструировать стадион в Ирпене

Fondazione Milan обещает помочь украинскому народу

21 сентября 2022, 21:08 |
1522
0
ФОТО. Шевченко и Милан помогут реконструировать стадион в Ирпене
ФК Милан. Андрей Шевченко

Итальянский клуб «Милан» поддерживают украинский народ во время войны с россией.

Fondazione Milan обязуется внести свой вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, сильно пострадавшем от бомбежек.

В среду бывшая легенда клуба Андрей Шевченко посетил итальянцев, чтобы подписать футболки из специальной коллекции. Форма украшена цветами украинского флага, надписью «Милан за мир» и символом мира.

«Постоянное внимание к основным социальным вопросам и поддержка в различных чрезвычайных ситуациях всегда были частью ДНК нашего клуба.

Мы гордимся тем, что находимся на стороне такой легенды, как Шевченко, в поддержке тех, кто больше всего в этом нуждается, и новый проект в Ирпене, а также его долгожданный визит сегодня, свидетельствуют о желании продолжать этот путь вместе, - заявил Паоло Скарони, президент Fondazione Milan.



ФОТО. Что сделали со стадионом в Ирпене российские «освободители»

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Андрей Шевченко Милан реконструкция стадиона
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Источник Calciomercato
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