ФОТО. Что сделали со стадионом в Ирпене российские «освободители»

Ирпенский стадион «Чемпион» подвергся сильным разрушениям.
«Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать «прилетов» и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занималось спортом столько детей... Просто слезы на глазах», – рассказал начальник Управления образования и науки ИГС Олег Белорус.
Источник — Facebook
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