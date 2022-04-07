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ФОТО. Что сделали со стадионом в Ирпене российские «освободители»

На этой арене выступали многие юношеские команды

  • 07.04.2022 17:38
  • 4681 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Что сделали со стадионом в Ирпене российские «освободители»
© ITV

Ирпенский стадион «Чемпион» подвергся сильным разрушениям.
 
«Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать «прилетов» и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занималось спортом столько детей... Просто слезы на глазах», – рассказал начальник Управления образования и науки ИГС Олег Белорус.

Источник — Facebook

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Комментарии
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    Sinichkin, 07.04.2022 18:04
    +1
    Скоти, тварі безмозглі
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