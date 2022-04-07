ФОТО. Что сделали со стадионом в Ирпене российские «освободители»

Ирпенский стадион «Чемпион» подвергся сильным разрушениям.



«Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать «прилетов» и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занималось спортом столько детей... Просто слезы на глазах», – рассказал начальник Управления образования и науки ИГС Олег Белорус.