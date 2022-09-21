Реал готов переподписать Модрича до 2024 года
Мадридский клуб доволен сотрудничеством с опытным хорватом
37-летний Лука Модрич, судя по всему, будет играть за «Реал» до завершения своей карьеры. Это, видимо, наступит тогда, когда он сам почувствует необходимость в этом. Исходя из этого, в «Реале» намерены сохранять хорвата максимально долго. В следующем году «сливочные» обсудят с полузащитником подписание нового контракта сроком до 2024 года.
Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич после завершения карьеры работал в системе клуба.
В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл за «Реал» в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал один ассист. Нынешний контракт хорвата рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Модрич останется в сборной Хорватии до Евро-2024.
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Той же Рамос (Роналдо) міг спокійно собі грати в Реалі, продовжуючи контракт на рік доти, доки показував би високий рівень футболу. Реал з Рамосом та Роналдо був дуже стильним.