Реал готов переподписать Модрича до 2024 года

37-летний Лука Модрич, судя по всему, будет играть за «Реал» до завершения своей карьеры. Это, видимо, наступит тогда, когда он сам почувствует необходимость в этом. Исходя из этого, в «Реале» намерены сохранять хорвата максимально долго. В следующем году «сливочные» обсудят с полузащитником подписание нового контракта сроком до 2024 года.

Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич после завершения карьеры работал в системе клуба.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл за «Реал» в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал один ассист. Нынешний контракт хорвата рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич останется в сборной Хорватии до Евро-2024.