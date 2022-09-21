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Испания
21 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:15
229
2

Реал готов переподписать Модрича до 2024 года

Мадридский клуб доволен сотрудничеством с опытным хорватом

21 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:15
229
2
Реал готов переподписать Модрича до 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний Лука Модрич, судя по всему, будет играть за «Реал» до завершения своей карьеры. Это, видимо, наступит тогда, когда он сам почувствует необходимость в этом. Исходя из этого, в «Реале» намерены сохранять хорвата максимально долго. В следующем году «сливочные» обсудят с полузащитником подписание нового контракта сроком до 2024 года.

Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич после завершения карьеры работал в системе клуба.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл за «Реал» в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал один ассист. Нынешний контракт хорвата рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич останется в сборной Хорватии до Евро-2024.

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Модрич останется в сборной Хорватии до Евро-2024
Лука Модрич Реал Мадрид
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Источник AS
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Модріч просто не випендрюється, не качає права - а тримає себе в формі, показує високий рівень футболу та продовжує контракти як це зручно не гравцю, а клубу. 
Той же Рамос (Роналдо) міг спокійно собі грати в Реалі, продовжуючи контракт на рік доти, доки показував би високий рівень футболу. Реал з Рамосом та Роналдо був дуже стильним. 
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StringerBell
Да ему реально тяжело найти замену
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