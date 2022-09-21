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21 сентября 2022, 21:05 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:24
278
1

Представители Ассоциации ветеранов Украины встретились с руководством УАФ

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества организаций

21 сентября 2022, 21:05 | Обновлено 21 сентября 2022, 21:24
278
1
Представители Ассоциации ветеранов Украины встретились с руководством УАФ
УАФ

В Киеве в Доме футбола 21 сентября прошла рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола, Ассоциации ветеранов футбола Украины и игроков национальной сборной ветеранов футбола.

Во встрече приняли участие первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко, Алан Плиев и Вадим Костюченко, а также первый вице-президент УАФ, исполняющий обязанности президента АВФУ Анатолий Демьяненко и игроки сборной ветеранов футбола Украины – Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Алексей Белик и Виталий Самойлов.

Во время встречи и. о. президента АВФУ Анатолий Демьяненко рассказал о планах работы Ассоциации ветеранов футбола Украины, а также о дальнейшем сотрудничестве АВФУ с национальной сборной командой ветеранов Украины. В свою очередь, игроки сборной высказали свои пожелания на этот счет.

Руководители Украинской ассоциации футбола заверили, что УАФ со своей стороны будет и дальше делать все от нее зависящее для дальнейшего развития АВФУ и ветеранской сборной. Присутствующие договорились в ближайшее время собраться в том же формате для обсуждения насущных вопросов относительно деятельности сборной Украины среди ветеранов.

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Ассоциация ветеранов футбола Украины сборная Украины по футболу среди ветеранов Украинская ассоциация футбола Алексей Михайличенко Алан Плиев Вадим Костюченко Анатолий Демьяненко Владислав Ващук Юрий Максимов Вячеслав Свидерский Богдан Шершун Алексей Белик Виталий Самойлов
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Источник Украинская ассоциация футбола
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DK1961
Банда УАФ проглатывает очередную структуру
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