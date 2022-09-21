Представители Ассоциации ветеранов Украины встретились с руководством УАФ

В Киеве в Доме футбола 21 сентября прошла рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола, Ассоциации ветеранов футбола Украины и игроков национальной сборной ветеранов футбола.

Во встрече приняли участие первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко, Алан Плиев и Вадим Костюченко, а также первый вице-президент УАФ, исполняющий обязанности президента АВФУ Анатолий Демьяненко и игроки сборной ветеранов футбола Украины – Владислав Ващук, Юрий Максимов, Эдуард Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Алексей Белик и Виталий Самойлов.

Во время встречи и. о. президента АВФУ Анатолий Демьяненко рассказал о планах работы Ассоциации ветеранов футбола Украины, а также о дальнейшем сотрудничестве АВФУ с национальной сборной командой ветеранов Украины. В свою очередь, игроки сборной высказали свои пожелания на этот счет.

Руководители Украинской ассоциации футбола заверили, что УАФ со своей стороны будет и дальше делать все от нее зависящее для дальнейшего развития АВФУ и ветеранской сборной. Присутствующие договорились в ближайшее время собраться в том же формате для обсуждения насущных вопросов относительно деятельности сборной Украины среди ветеранов.