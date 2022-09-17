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Украина. Премьер лига
17 сентября 2022, 00:19 | Обновлено 17 сентября 2022, 01:12
611
2

Заявление ветеранов: Павелко пытается рейдерством захватить власть в АВФУ

Ветераны украинского футбола обвиняют Андрея Павелка и Анатолия Демьяненко

17 сентября 2022, 00:19 | Обновлено 17 сентября 2022, 01:12
611
2
Заявление ветеранов: Павелко пытается рейдерством захватить власть в АВФУ
АВФУ

Ветераны украинского футбола обвинили Президента УАФ Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко в рейдерском захвате власти в АВФУ (ассоциации ветеранов футбола Украины).

Текст заявления ветеранов украинского футбола (цитируется в оригинале, на украинском языке)

Українська асоціація футболу продовжує боротьбу проти будь-яких незалежних суб’єктів, які можуть мати вільну, від Павелка й компанії, думку щодо розвитку футболу України.

Теперішнє керівництво УАФ, намагаючись протиправно продовжити строки своїх повноважень, займається антифутбольною діяльністю, провокуючи чергові скандали та вносячи в колись об’єднану футбольну спільноту розбрат і суперечки.

Після програної УАФ у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) справи проти керівника Асоціації ветеранського футболу України Олега Собуцького (нагадаємо, найвища спортивна судова інстанція скасувала довічне відсторонення О. Собуцького, замінивши його п’ятирічним терміном дискваліфікації), футбольні чиновники УАФ ніяк не заспокоються, тепер намагаючись силоміць захопити владу в АВФУ.

Рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі О. Собуцького довело усій світовій футбольній спільноті, що в Україні відсутнє незалежне та справедливе футбольне правосуддя.

Всупереч Статуту Асоціації ветеранського футболу України, підлеглі Павелка нашвидкоруч влаштовують «виконком», на якому планують «обрати» лояльного і зручного для себе кандидата, першого віце-президента УАФ Анатолія Дем’яненка, керівником АВФУ.

Саме Анатолій Дем’яненко, виконуючи прямі вказівки керівництва УАФ, не маючи на то жодних повноважень, взявся організовувати «виконком» АВФУ. Й себе особисто А. Дем’яненко записав у бюлетень для голосування єдиним кандидатом на посаду керівника АВФУ. Самі бюлетені з результатами голосування пан Дем’яненко пропонує надсилати на електронну пошту… працівника УАФ.

Очевидно, що такі поняття як «конфлікт інтересів» та «незалежність АВФУ, як суб’єкта футболу», для Дем’яненка та його ідейних та матеріальних натхненників залишаються невідомими.

Щоб «знайти» достатню кількість лояльних голосів, в останні дні на членів Виконкому АВФУ відбувається шалений тиск – УАФ звичними для себе методами, через шантаж та залякування, змушує їх брати участь в незаконному голосуванні.

Асоціація ветеранів футболу України категорично проти втручання керівних органів УАФ у власну діяльність.

АВФУ виступає за проведення згідно Статуту АВФУ законних виборів президента та керівних органів, шляхом широкої дискусії та обговорення програм кандидатів.

Глибоко переконані, що лише такі демократичні та загальноприйняті методи діяльності сприятимуть розвитку ветеранського футболу в Україні.

Колектив Асоціації ветеранів футболу України
Колектив Національної збірної України серед ветеранів

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Источник Асоціація ветеранів футболу України
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Йде війна, а ці мерзотники та потвори все ніяк не знайдуть спільної мови. Срач, суперечки, чвари. Як же вам несоромно?
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