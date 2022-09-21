Кубок Дэвиса21 сентября 2022, 20:17 |
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Сборная Украины по теннису сохранила 37-ю строчку в рейтинге наций
Мужская команда пока остается в топ-40
21 сентября 2022, 20:17 |
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ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения второй части командных соревнований в 2022-м году.
Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Хорватии. Также в топ-5 находятся команды Испании, Франции, США и Германии.
Сборная Украины хоть и проиграла венграм в матчах Первой Мировой группы, осталась на 37-й позиции. К слову, сборная Венгрии поднялась на 2 строчки и теперь 24-я.
Наш следующий соперник, команда Ливана, расположился на 43-й строчке (-1).
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