Сборная Украины по теннису сохранила 37-ю строчку в рейтинге наций

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения второй части командных соревнований в 2022-м году.

Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Хорватии. Также в топ-5 находятся команды Испании, Франции, США и Германии.

Сборная Украины хоть и проиграла венграм в матчах Первой Мировой группы, осталась на 37-й позиции. К слову, сборная Венгрии поднялась на 2 строчки и теперь 24-я.

Наш следующий соперник, команда Ливана, расположился на 43-й строчке (-1).



