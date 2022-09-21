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  4. Рафаэль ВАРАН: «Франция хочет видеть Погба на поле, он экстраординарный»
Чемпионат мира
21 сентября 2022, 19:59 |
87
0

Рафаэль ВАРАН: «Франция хочет видеть Погба на поле, он экстраординарный»

Защитник сборной Франции – о травме партнера по команде

21 сентября 2022, 19:59 |
87
0
Рафаэль ВАРАН: «Франция хочет видеть Погба на поле, он экстраординарный»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился своим мнением по поводу партнера по команде Поля Погба:

«Очевидно, что я не буду говорить о юридической части. Теперь о человеке, он мой друг. Я поддерживаю его, и ему предстоит преодолеть трудности, особенно эту травму, чтобы вернуться как можно скорее, мы хотим видеть его в команде. Поль — экстраординарный игрок, Франция хочет видеть его на поле. Мы желаем, чтобы он вернулся как можно скорее».

Напомним, Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за операции на колене.

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Рафаэль Варан сборная Франции по футболу Поль Погба
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Источник RMC Sport
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