Жозе МОУРИНЬО: «Я должен продолжать тренировать, но не 22 года точно»
Наставник «Ромы» - о своей тренерской карьере
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подвел промежуточные итоги своей 22-летней тренерской карьеры и рассказал о том, сколько она еще будет продолжаться:
«Они прошли быстро, но я должен продолжать. Я чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным, счастливым, мотивированным. Мне нравится побеждать, я ненавижу проигрывать – ничего не изменилось.
Изменилась прическа, поседели волосы, появились морщинки, но все это не изменило меня как тренера. Я должен продолжать. Не еще 22 года, но несколько лет точно».
Ранее Моуриньо был удален в матче против «Аталанты».
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