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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я должен продолжать тренировать, но не 22 года точно»
Италия
21 сентября 2022, 19:27 |
516
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я должен продолжать тренировать, но не 22 года точно»

Наставник «Ромы» - о своей тренерской карьере

21 сентября 2022, 19:27 |
516
0
Жозе МОУРИНЬО: «Я должен продолжать тренировать, но не 22 года точно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подвел промежуточные итоги своей 22-летней тренерской карьеры и рассказал о том, сколько она еще будет продолжаться:

«Они прошли быстро, но я должен продолжать. Я чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным, счастливым, мотивированным. Мне нравится побеждать, я ненавижу проигрывать – ничего не изменилось.

Изменилась прическа, поседели волосы, появились морщинки, но все это не изменило меня как тренера. Я должен продолжать. Не еще 22 года, но несколько лет точно».

Ранее Моуриньо был удален в матче против «Аталанты».

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Источник BBC
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