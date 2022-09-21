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  4. Сергей ПАЛКИН: «Футбол и Шахтер всегда на первом месте у Ахметова»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 17:24 |
128
1

Сергей ПАЛКИН: «Футбол и Шахтер всегда на первом месте у Ахметова»

Гендиректор «Шахтера» поздравил президента клуба с днем рождения

21 сентября 2022, 17:24 |
128
1
Сергей ПАЛКИН: «Футбол и Шахтер всегда на первом месте у Ахметова»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин у себя в Фейсбуке поздравил с днем рождения президента клуба Рината Ахметова:

«Сегодня Ринату Леонидовичу исполняется 56 лет.

Все знают, что футбол и «Шахтер» всегда были на первом месте в сердце президента клуба. В самое сложное время болельщики могут быть уверены - Ринат Ахметов рядом с «Шахтером», поддерживает его и ведет к новым победам. Так было в 1996 году, так было в 2014 году, так продолжается в 2022 году. Несмотря на все трудности и испытания, мы и сегодня смело смотрим вперед, потому что президент клуба остается вместе с командой и делает «Шахтер» еще сильнее.

Но сейчас сердце и мысли Рината Ахметова заняты не только и не столько футболом, сколько стремлением помогать Украине и украинцам. С начала войны он выделил уже более 3 миллиардов гривен на благотворительные цели: на поддержку армии, мирных жителей, вынужденных переселенцев, украинских детей. Эта помощь не прекращается и будет продолжаться до того момента, когда Украина победит. Ринат Леонидович всем сердцем верит в победу нашей страны и делает все возможное, чтобы приблизить эту победу.

Мечты Рината Ахметова неизменны вот уже 8 лет - это мир в освобожденном украинском Донецке, это мир в независимой и процветающей Украине, это счастье и благополучие для дончан и всех украинцев. И, конечно же, это матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов на родной «Донбасс Арене».

И я хочу пожелать, чтобы эти мечты Рината Леонидовича исполнились как можно скорее. Чтобы все вместе, в мирной и свободной Украине, мы вновь наслаждались футболом и мечтали о победах - победах наших команд на украинских и мировых аренах».

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Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Gregory Dnipro
мммм как трогательно ! а как живописно описаны страдания и переживания сего святейшего человека ! Я прям представляю как он сейчас каждую ночь просыпается в холодном поту на шелковых простынях "Виллы Кедров" во Франции ! Но потом бокальчик вина за пару тысяч евро и кусочек сыра за соточку долларов сглаживают переживания и благодетель ,  меценат и спаситель всея Украины успокоившись засыпает ! 
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