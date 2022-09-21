Сергей ПАЛКИН: «Футбол и Шахтер всегда на первом месте у Ахметова»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин у себя в Фейсбуке поздравил с днем рождения президента клуба Рината Ахметова:

«Сегодня Ринату Леонидовичу исполняется 56 лет.

Все знают, что футбол и «Шахтер» всегда были на первом месте в сердце президента клуба. В самое сложное время болельщики могут быть уверены - Ринат Ахметов рядом с «Шахтером», поддерживает его и ведет к новым победам. Так было в 1996 году, так было в 2014 году, так продолжается в 2022 году. Несмотря на все трудности и испытания, мы и сегодня смело смотрим вперед, потому что президент клуба остается вместе с командой и делает «Шахтер» еще сильнее.

Но сейчас сердце и мысли Рината Ахметова заняты не только и не столько футболом, сколько стремлением помогать Украине и украинцам. С начала войны он выделил уже более 3 миллиардов гривен на благотворительные цели: на поддержку армии, мирных жителей, вынужденных переселенцев, украинских детей. Эта помощь не прекращается и будет продолжаться до того момента, когда Украина победит. Ринат Леонидович всем сердцем верит в победу нашей страны и делает все возможное, чтобы приблизить эту победу.

Мечты Рината Ахметова неизменны вот уже 8 лет - это мир в освобожденном украинском Донецке, это мир в независимой и процветающей Украине, это счастье и благополучие для дончан и всех украинцев. И, конечно же, это матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов на родной «Донбасс Арене».

И я хочу пожелать, чтобы эти мечты Рината Леонидовича исполнились как можно скорее. Чтобы все вместе, в мирной и свободной Украине, мы вновь наслаждались футболом и мечтали о победах - победах наших команд на украинских и мировых аренах».