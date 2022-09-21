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Греция
21 сентября 2022, 17:10 |
855
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала возглавил Олимпиакос

Мичел вернулся в греческий клуб

21 сентября 2022, 17:10 |
855
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала возглавил Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

«Олимпиакос» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды 59-летнего испанского специалиста Мичела Гонсалеса. Условия контракта не сообщаются.

На посту главного тренера «Олимпиакоса» он заменит Карлоса Корберана, который был уволен после провального старта сезона. Приоритетным вариантом для греческого клуба был Лоран Блан, но договорить с французом не удалось.

Ранее Мичел уже возглавлял «Олимпиакос» в 2013 – 2015 годах. Предыдущим местом работы был «Хетафе», с которым Мичел работал в 2021 году.

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Олимпиакос Мичел Гонсалес
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Источник ФК Олимпиакос
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