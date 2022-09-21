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Сборная УКРАИНЫ
21 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 21 сентября 2022, 15:58
294
0

Трубин после матча с Шотландией отправится в молодежную сборную

Голкипер «Шахтера» поможет команде Руслана Ротаня

21 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 21 сентября 2022, 15:58
294
0
Трубин после матча с Шотландией отправится в молодежную сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации Sport.ua, голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин после матча Лиги наций с Шотландией отправится в расположение молодежной сборной Украины. Отметим, что Трубин изначально должен был находиться в расположении команды Руслана Ротаня, которая сыграет в плей-офф отбора на чемпионате Европы U-21 против Словакии. Но из-за травмы Георгия Бущана он был довызван в национальную команду.

Александр Петраков объяснил на пресс-конференции перед игрой с Шотландией, что не мог приехать в Глазго, имея в распоряжении двух голкиперов - Андрея Лунина и Дмитрия Ризныка. Отметим, что у третьего вратаря, который вызван на матчи Лиги наций, Евгения Волынца, нет британской визы.

После матча в Глазго Трубин отправится в молодежную сборную, которая 23 сентября сыграет в Жилине со Словакией первый матч плей-офф чемпионата Европы, а в расположении национальной команды его заменит 29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец.

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Источник Sport.ua
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