Брайтон просит фанов быть реалистичными. «У Де Дзерби сложный старт»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер просит болельщиков быть реалистичными, несмотря на то, что команда занимает 4-е место в АПЛ.

Новому тренеру Роберто Де Дзерби нужна поддержка фанов.

«Учитывая, что Де Дзерби впервые будет работать в АПЛ, то нужно поддержать тренера и проявить терпение. В октябре у нас будет сразу 6 матчей, так что у Роберто непростой старт».

«Но я уже вижу, что у нашего нового тренера тот настрой, который нужен для работы в АПЛ. Посмотрим, чего нам удастся добиться», - сказал Барбер.

В шести первых матчах «Брайтон» успеет сыграть против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси».