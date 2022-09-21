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  4. Брайтон просит фанов быть реалистичными. «У Де Дзерби сложный старт»
Англия
21 сентября 2022, 15:54 |
116
0

Брайтон просит фанов быть реалистичными. «У Де Дзерби сложный старт»

Новый тренер начнет сразу против топ-соперников

21 сентября 2022, 15:54 |
116
0
Брайтон просит фанов быть реалистичными. «У Де Дзерби сложный старт»
brightonandhovealbion.com

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер просит болельщиков быть реалистичными, несмотря на то, что команда занимает 4-е место в АПЛ.

Новому тренеру Роберто Де Дзерби нужна поддержка фанов.

«Учитывая, что Де Дзерби впервые будет работать в АПЛ, то нужно поддержать тренера и проявить терпение. В октябре у нас будет сразу 6 матчей, так что у Роберто непростой старт».

«Но я уже вижу, что у нашего нового тренера тот настрой, который нужен для работы в АПЛ. Посмотрим, чего нам удастся добиться», - сказал Барбер.

В шести первых матчах «Брайтон» успеет сыграть против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси».

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Брайтон Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
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Источник ФК Брайтон
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