Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»

Наставник Роберто Де Дзерби прокомментировал свой переезд в АПЛ, где экс-тренер «Шахтера» теперь будет работать с командой «Брайтон».

«Мне будет легко начать здесь работу, потому что я знаю, что до меня удалось сделать наставнику Грэму Поттеру. У команды есть все, чтобы играть в тот смелый футбол, который я хочу видеть. Я принимаю команду на 4-й позиции АПЛ, и это дает мне еще больше мотивации».

«У меня были предложения не только от «Брайтона», но я рад, что принял этот вызов. На днях общался с Пепом Гвардиолой, и он рад, что я подписал контракт. Конечно, для меня это большой вызов - работа в сильнейшей лиге мира».

«Что касается моего времени в Украине, то я тогда мог остаться в Серии A, но предпочел перейти в «Шахтер», попробовать себя в Лиге чемпионов. Не ожидал, что все так оборвется в феврале. Мне было жаль покидать этот проект, ведь все шло хорошо, но началась война», - сказал Де Дзерби.

Итальянский тренер получил контракт на 4 года.