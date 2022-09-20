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  4. Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Англия
20 сентября 2022, 21:11 |
690
1

Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»

Новый тренер «Брайтона» оценил переезд в Англию

20 сентября 2022, 21:11 |
690
1
Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Skysports.com

Наставник Роберто Де Дзерби прокомментировал свой переезд в АПЛ, где экс-тренер «Шахтера» теперь будет работать с командой «Брайтон».

«Мне будет легко начать здесь работу, потому что я знаю, что до меня удалось сделать наставнику Грэму Поттеру. У команды есть все, чтобы играть в тот смелый футбол, который я хочу видеть. Я принимаю команду на 4-й позиции АПЛ, и это дает мне еще больше мотивации».

«У меня были предложения не только от «Брайтона», но я рад, что принял этот вызов. На днях общался с Пепом Гвардиолой, и он рад, что я подписал контракт. Конечно, для меня это большой вызов - работа в сильнейшей лиге мира».

«Что касается моего времени в Украине, то я тогда мог остаться в Серии A, но предпочел перейти в «Шахтер», попробовать себя в Лиге чемпионов. Не ожидал, что все так оборвется в феврале. Мне было жаль покидать этот проект, ведь все шло хорошо, но началась война», - сказал Де Дзерби.

Итальянский тренер получил контракт на 4 года.

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Шахтер Донецк Брайтон Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу российско-украинская война
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Источник Sky Sports
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Octopus
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romanchik.8409
Торба Брайтону....С таким чудом и вылететь можно
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