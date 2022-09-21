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Италия
21 сентября 2022, 16:03 |
1077
0

Сыграл всего 2 матча. Монца расторгла контракт с экс-капитаном Интера

Андреа Раноккья стал свободным агентом

21 сентября 2022, 16:03 |
1077
0
Сыграл всего 2 матча. Монца расторгла контракт с экс-капитаном Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Раноккья

«Монца» официально сообщила о расторжении контракта с защитником Андреа Раноккьей. 34-летний итальянец перешел в «Монцу» только прошедшим летом.

В составе «Монцы» Раноккья успел провести всего два матча, после чего получил перелом малоберцовой кости ноги.

Предыдущим клубом Раноккьи был «Интер». Цвета «нерадзурри» итальянец защищал с января 2011 года.

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Источник ФК Монца
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