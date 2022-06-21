Новичок Серии А подписал экс-капитана Интера

Новичок Серии А «Монца» официально сообщил о подписании на правах свободного агента защитника «Интера» Андреа Раноккья. Соглашение с 34-летним итальянцем рассчитано на два года.

Раноккья выступал за «Интер» с 2011 года с перерывами на аренды в «Сампдорию» и «Халл Сити». В 2014 – 2015 годах был капитаном «Интера». В сезоне 2021/2022 Раноккья провел за «Интер» 10 матчей во всех турнирах и отличился 1 голом.

Раноккья – первый новичок «Монцы» в нынешнее межсезонье. Ранее сообщалось о том, что клуб Сильвио Берлускони нацелился на ряд игроков сборной Италии.