Новичок Серии А хочет подписать четырех игроков сборной Италии

«Монца» в следующем сезоне впервые в истории сыграет в Серии А. Клуб Сильвио Берлускони планирует во время летнего трансферного окна заметно усилить состав команды.

В шорт-листе «Монцы» - четырех игрока сборной Италии: защитник «Лацио» Франческо Ачерби, хавбеки Маттео Пессина из «Аталанты» и Стефано Сенси из «Интера», а также форвард Андреа Белотти из «Торино». Также «Монца» близка к подписанию защитника «Интера» Андреа Раноккья.

Отметим, что Раноккья и Белотти с 1 июля станут свободными агентами. Ранее также сообщалось о том, что в «Монцу» может вернуться Марио Балотелли.