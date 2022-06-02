Новичок Серии А хочет подписать четырех игроков сборной Италии
«Монца» планирует заметно усилить состав
«Монца» в следующем сезоне впервые в истории сыграет в Серии А. Клуб Сильвио Берлускони планирует во время летнего трансферного окна заметно усилить состав команды.
В шорт-листе «Монцы» - четырех игрока сборной Италии: защитник «Лацио» Франческо Ачерби, хавбеки Маттео Пессина из «Аталанты» и Стефано Сенси из «Интера», а также форвард Андреа Белотти из «Торино». Также «Монца» близка к подписанию защитника «Интера» Андреа Раноккья.
Отметим, что Раноккья и Белотти с 1 июля станут свободными агентами. Ранее также сообщалось о том, что в «Монцу» может вернуться Марио Балотелли.
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