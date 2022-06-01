Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Балотелли может вернуться в Монцу
Италия
01 июня 2022, 17:27 | Обновлено 01 июня 2022, 18:30
230
0

Балотелли может вернуться в Монцу

Форвард хочет снова выступать в Серии А

01 июня 2022, 17:27 | Обновлено 01 июня 2022, 18:30
230
0
Балотелли может вернуться в Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Форвард «Адана Демирспора» Марио Балотелли может вернуться в «Монцу», которая впервые в истории завоевала путевку в Серию А. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Информацию прокомментировал президент «Монцы» Сильвио Берлускони:

«Мы давно дружим. Я в шутку спросил его, не хочет ли он вернуться. Он ответил: «Завтра». Но мы не играем завтра. Посмотрим, вписывается ли он в планы клуба».

Балотелли уже выступал в «Монце» в сезоне 2020/2021. На его счету 5 голов в 12 матчах Серии В. Ранее сообщалось о том, что форвард предложил свои услуги «Ювентусу».

По теме:
Балотелли предложил свои услуги Ювентусу
Форвард сборной Италии может бесплатно перейти в Монцу
Пиза не прошла. В овертайме стал известен последний участник Серии A
Марио Балотелли Монца Адана Демирспор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Футбол | 31 мая 2022, 20:32 4
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Русня в своем стиле

Полный ордец
Футбол | 01 июня 2022, 06:40 6
Полный ордец
Полный ордец

Он наступает, когда принципы вторичны, а вот деньги – на первом месте…

В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
Футбол | 01.06.2022, 16:17
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол | 01.06.2022, 01:32
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Сергей СИДОРЧУК: «Я бы советовал Ярмоленко остаться в Европе, в Англии»
Футбол | 01.06.2022, 16:56
Сергей СИДОРЧУК: «Я бы советовал Ярмоленко остаться в Европе, в Англии»
Сергей СИДОРЧУК: «Я бы советовал Ярмоленко остаться в Европе, в Англии»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
30.05.2022, 20:20
Теннис
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
30.05.2022, 18:12 3
Футбол
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
31.05.2022, 07:58 1
Война
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23
Футбол
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
01.06.2022, 15:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем