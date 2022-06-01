Форвард «Адана Демирспора» Марио Балотелли может вернуться в «Монцу», которая впервые в истории завоевала путевку в Серию А. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Информацию прокомментировал президент «Монцы» Сильвио Берлускони:

«Мы давно дружим. Я в шутку спросил его, не хочет ли он вернуться. Он ответил: «Завтра». Но мы не играем завтра. Посмотрим, вписывается ли он в планы клуба».

Балотелли уже выступал в «Монце» в сезоне 2020/2021. На его счету 5 голов в 12 матчах Серии В. Ранее сообщалось о том, что форвард предложил свои услуги «Ювентусу».