Балотелли предложил свои услуги Ювентусу

Новый агент Марио Балотелли, Рафаэла Пимента, предложила услуги 31-летнего форварда «Ювентусу». Об этом сообщает журналист Лука Момблано.

Сейчас Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор». Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Успешные выступления в январе позволили Балотелли вернуться в сборную Италии.