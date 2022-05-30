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  4. Балотелли предложил свои услуги Ювентусу
Италия
30 мая 2022, 22:47 |
426
0

Балотелли предложил свои услуги Ювентусу

Скандальный форвард хочет вернуться в Италию

30 мая 2022, 22:47 |
426
0
Балотелли предложил свои услуги Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Новый агент Марио Балотелли, Рафаэла Пимента, предложила услуги 31-летнего форварда «Ювентусу». Об этом сообщает журналист Лука Момблано.

Сейчас Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор». Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Успешные выступления в январе позволили Балотелли вернуться в сборную Италии.

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Марио Балотелли Адана Демирспор Ювентус
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