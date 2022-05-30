Италия30 мая 2022, 22:47 |
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Балотелли предложил свои услуги Ювентусу
Скандальный форвард хочет вернуться в Италию
30 мая 2022, 22:47 |
426
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Новый агент Марио Балотелли, Рафаэла Пимента, предложила услуги 31-летнего форварда «Ювентусу». Об этом сообщает журналист Лука Момблано.
Сейчас Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор». Контракт рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне на счету Балотелли 19 голов и 6 ассистов в 33 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Успешные выступления в январе позволили Балотелли вернуться в сборную Италии.
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