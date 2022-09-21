Источник: Юрченко вернется в УПЛ, договорился с Ворсклой

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» договорилась о контракте с полузащитником Владленом Юрченко, который выступал в Латвии за ФК «Рига».

28-летний игрок согласовал трехлетний контракт. На этот момент полтавчане не подтвердили переход Юрченко, который хорошо знаком тренеру Виктору Скрипнику.

Сообщается, что интерес к Владлену проявлял и «Черноморец».

Наиболее успешными для Юрченко были сезоны 2019/20 2020/21 в «Заре», когда игрок провел суммарно 68 матчей и забил 13 голов.

«Ворскла» неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав лишь 1 пункт в четырех турах.