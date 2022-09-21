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  4. Источник: Юрченко вернется в УПЛ, договорился с Ворсклой
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 14:45 | Обновлено 21 сентября 2022, 14:46
1069
1

Источник: Юрченко вернется в УПЛ, договорился с Ворсклой

Игрок ранее успешно работал с тренером Виктором Скрипником

21 сентября 2022, 14:45 | Обновлено 21 сентября 2022, 14:46
1069
1
Источник: Юрченко вернется в УПЛ, договорился с Ворсклой
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» договорилась о контракте с полузащитником Владленом Юрченко, который выступал в Латвии за ФК «Рига».

28-летний игрок согласовал трехлетний контракт. На этот момент полтавчане не подтвердили переход Юрченко, который хорошо знаком тренеру Виктору Скрипнику.

Сообщается, что интерес к Владлену проявлял и «Черноморец».

Наиболее успешными для Юрченко были сезоны 2019/20 2020/21 в «Заре», когда игрок провел суммарно 68 матчей и забил 13 голов.

«Ворскла» неудачно начала новый сезон УПЛ, набрав лишь 1 пункт в четырех турах.

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Ворскла Полтава Владлен Юрченко чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
А він потрібен? Філонив, а потім втік як щур. Вже й Ризі непотрібен, а колись навіть за Леверкузен грав (на лавці в основному), але це ж Баєр.
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