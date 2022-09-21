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  4. Тренер сборной Шотландии: «Матчи против Украины очень важны для нас»
Лига наций
21 сентября 2022, 14:13 |
255
0

Тренер сборной Шотландии: «Матчи против Украины очень важны для нас»

Стив Кларк настроен на успех

21 сентября 2022, 14:13 |
255
0
Тренер сборной Шотландии: «Матчи против Украины очень важны для нас»
Skysports.com

Тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает Лигу наций важным турниром, поэтому надеется, что его команда ответственно сыграет против Украины в двух поединка 21 и 27 сентября.

«Думаю, наши болельщики уже знают, что у Украины хорошая команда. Чувствуем, что летом у нас были трудности, но теперь мы надеемся на свежий старт. Лига наций - это важный турнир, через который нам удалось квалифицироваться на Евро-2020».

«Кроме того, победы позволят нам улучшить ситуацию с корзинами жеребьевки Евро-2024, так что предстоящие матчи очень важны для нас», - сказал Кларк.

Украина лидирует в группе Лиги наций, опережая Шотландию на 1 пункт.

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Лига наций Шотландия - Украина Стив Кларк
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Источник BBC
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