Тренер сборной Шотландии: «Матчи против Украины очень важны для нас»
Стив Кларк настроен на успех
Тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает Лигу наций важным турниром, поэтому надеется, что его команда ответственно сыграет против Украины в двух поединка 21 и 27 сентября.
«Думаю, наши болельщики уже знают, что у Украины хорошая команда. Чувствуем, что летом у нас были трудности, но теперь мы надеемся на свежий старт. Лига наций - это важный турнир, через который нам удалось квалифицироваться на Евро-2020».
«Кроме того, победы позволят нам улучшить ситуацию с корзинами жеребьевки Евро-2024, так что предстоящие матчи очень важны для нас», - сказал Кларк.
Украина лидирует в группе Лиги наций, опережая Шотландию на 1 пункт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард планирует еще минимум два года играть за сборную
Карпину остаются только товарняки с Ираном