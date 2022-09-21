Тренер сборной Шотландии: «Матчи против Украины очень важны для нас»

Тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает Лигу наций важным турниром, поэтому надеется, что его команда ответственно сыграет против Украины в двух поединка 21 и 27 сентября.

«Думаю, наши болельщики уже знают, что у Украины хорошая команда. Чувствуем, что летом у нас были трудности, но теперь мы надеемся на свежий старт. Лига наций - это важный турнир, через который нам удалось квалифицироваться на Евро-2020».

«Кроме того, победы позволят нам улучшить ситуацию с корзинами жеребьевки Евро-2024, так что предстоящие матчи очень важны для нас», - сказал Кларк.

Украина лидирует в группе Лиги наций, опережая Шотландию на 1 пункт.