Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Поединок состоится в пятницу, 23 сентября
В пятницу, 23 сентября, состоится первый стыковой матч квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Словакии и Украины.
Поединок состоится в Жилине на стадионе «Под Дубнём». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Словакия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
На территории Украины зрители смогут посмотреть трансляцию на региональных каналах Суспильного, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
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Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия U-21 – Украина U-21.
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