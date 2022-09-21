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Молодежные турниры
21 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 14:08
618
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21

Поединок состоится в пятницу, 23 сентября

21 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 14:08
618
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
УАФ

В пятницу, 23 сентября, состоится первый стыковой матч квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Словакии и Украины.

Поединок состоится в Жилине на стадионе «Под Дубнём». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Словакия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

На территории Украины зрители смогут посмотреть трансляцию на региональных каналах Суспильного, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

  • Все самые яркие моменты матча Словакия U-21 – Украина U-21 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия U-21 – Украина U-21.

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Источник Sport.ua
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