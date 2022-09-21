Сергей НАГОРНЯК: «С этими соперниками Украине можно играть»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о предстоящих поединках национальной команды страны в Лиге наций.

«Есть проблема в том, что Саша Зинченко будет пропускать эти поединки из-за травмы. Также прошло больше трех месяцев с тех пор, как сборная Украины играла в рамках отбора чемпионата мира. И ребятам надо время, чтобы снова сыграться.

Футболисты Динамо не проявили себя в еврокубках, игроки «Шахтера» хорошо сыграли в Лиге чемпионов. Есть еще легионеры, которые играют в различных чемпионатах. Есть Малиновский и Ярмоленко, которые должны проявить лидерские качества. Посмотрим, что придумает Петраков. Да, понятно, соперники непростые, но все же это не команды из элитной группы. Поэтому с ними можно играть и добиваться положительных результатов. Будем надеяться, что так будет и сборная Украины выиграет свою группу, по итогу поднявшись в элитный дивизион Лиги наций», - сказал Нагорняк.

Напомним, сегодня, 21 сентября, сборная Украины сыграет выездной матч против Шотландии. Начало в 21:45 по Киеву.