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Лига наций
21 сентября 2022, 12:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:07
347
0

Сергей НАГОРНЯК: «С этими соперниками Украине можно играть»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова в Лиге наций

21 сентября 2022, 12:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 13:07
347
0
Сергей НАГОРНЯК: «С этими соперниками Украине можно играть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о предстоящих поединках национальной команды страны в Лиге наций.

«Есть проблема в том, что Саша Зинченко будет пропускать эти поединки из-за травмы. Также прошло больше трех месяцев с тех пор, как сборная Украины играла в рамках отбора чемпионата мира. И ребятам надо время, чтобы снова сыграться.

Футболисты Динамо не проявили себя в еврокубках, игроки «Шахтера» хорошо сыграли в Лиге чемпионов. Есть еще легионеры, которые играют в различных чемпионатах. Есть Малиновский и Ярмоленко, которые должны проявить лидерские качества. Посмотрим, что придумает Петраков. Да, понятно, соперники непростые, но все же это не команды из элитной группы. Поэтому с ними можно играть и добиваться положительных результатов. Будем надеяться, что так будет и сборная Украины выиграет свою группу, по итогу поднявшись в элитный дивизион Лиги наций», - сказал Нагорняк.

Напомним, сегодня, 21 сентября, сборная Украины сыграет выездной матч против Шотландии. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Sportarena
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