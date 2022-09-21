Сергей КРИВЦОВ: «Киев тоже стал родным городом для Шахтера»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал уровень напряжения между «Динамо» и «Шахтером» после начала войны.

«Соперничество сейчас притупилось, потому что, если бы такая ситуация была у «Динамо», то «Шахтер» сделал бы все для того, чтобы клуб из Киева играл на «Донбасс Арене» и чувствовал себя как дома.

Война должна объединять народ и все подковерные игры не должны быть в такое время, как сейчас. «Динамо» поздравляет «Шахтер» в комментариях, «Шахтер» тоже поздравляет «Динамо». Думаю, взаимный респект должен быть.

Первые 4 года, когда ты живешь надеждой, что это закончится, и мы вернемся в Донецк… Но потом у меня родились две дочери, мы начали налаживать свой быт в Киеве.

Разумеется, надо жить сейчас, а не думать, что может быть, а может и не быть. Киев тоже стал родным городом для нас. Для меня лично Запорожье, Донецк и сейчас Киев – мои домашние города», - сказал Кривцов.