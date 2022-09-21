Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРИВЦОВ: «Киев тоже стал родным городом для Шахтера»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 12:34 |
93
0

Сергей КРИВЦОВ: «Киев тоже стал родным городом для Шахтера»

Защитник «горняков» полюбил столицу не меньше, чем Донецк

21 сентября 2022, 12:34 |
93
0
Сергей КРИВЦОВ: «Киев тоже стал родным городом для Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал уровень напряжения между «Динамо» и «Шахтером» после начала войны.

«Соперничество сейчас притупилось, потому что, если бы такая ситуация была у «Динамо», то «Шахтер» сделал бы все для того, чтобы клуб из Киева играл на «Донбасс Арене» и чувствовал себя как дома.

Война должна объединять народ и все подковерные игры не должны быть в такое время, как сейчас. «Динамо» поздравляет «Шахтер» в комментариях, «Шахтер» тоже поздравляет «Динамо». Думаю, взаимный респект должен быть.

Первые 4 года, когда ты живешь надеждой, что это закончится, и мы вернемся в Донецк… Но потом у меня родились две дочери, мы начали налаживать свой быт в Киеве.

Разумеется, надо жить сейчас, а не думать, что может быть, а может и не быть. Киев тоже стал родным городом для нас. Для меня лично Запорожье, Донецк и сейчас Киев – мои домашние города», - сказал Кривцов.

По теме:
Сергей СИДОРЧУК: «Всегда с гордостью надевал цвета сборной Украины»
Травма Шапаренко. Катастрофа для Динамо и проблемы для сборной Украины
Источник: Динамо предлагало 2 миллиона евро за нападающего Сент-Этьена
Сергей Кривцов Шахтер Донецк Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов
Футбол | 21 сентября 2022, 02:35 5
Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов
Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов

Почему Украинская ассоциация футбола не подала протест на решение УЕФА?

Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»
Футбол | 20 сентября 2022, 21:31 1
Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»
Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»

Карпину остаются только товарняки с Ираном

ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
Другие виды | 20.09.2022, 21:15
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
путин объявил частичную мобилизацию на россии
Война | 21.09.2022, 09:38
путин объявил частичную мобилизацию на россии
путин объявил частичную мобилизацию на россии
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 21.09.2022, 03:40
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
20.09.2022, 14:20 2
Баскетбол
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 4
Футбол
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
20.09.2022, 22:55 1
Бокс
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 23
Футбол
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 5
Бокс
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
19.09.2022, 20:25 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности