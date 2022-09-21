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Англия
21 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:06
717
0

ВИЛЛИАН: «Не буду праздновать, если забью в ворота Челси»

Вингер «Фулхэма» с уважением относится к бывшему клубу

21 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:06
717
0
ВИЛЛИАН: «Не буду праздновать, если забью в ворота Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан дал понять, что если забьет в ворота «Челси», то не будет праздновать.

«Я без проблем сыграю против «Челси», я справлюсь со своими пристрастиями. Если я забью, то не буду праздновать. Я провёл там 7 лет и очень уважаю клуб и болельщиков», - сказал Виллиан.

Напомним, что Виллиан перешел в «Фулхэм» летом на правах свободного агента. До этого бразилец выступал на родине за «Коринтианс».

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Виллиан Фулхэм Челси
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Источник The Athletic
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