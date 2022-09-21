ВИЛЛИАН: «Не буду праздновать, если забью в ворота Челси»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан дал понять, что если забьет в ворота «Челси», то не будет праздновать.

«Я без проблем сыграю против «Челси», я справлюсь со своими пристрастиями. Если я забью, то не буду праздновать. Я провёл там 7 лет и очень уважаю клуб и болельщиков», - сказал Виллиан.

Напомним, что Виллиан перешел в «Фулхэм» летом на правах свободного агента. До этого бразилец выступал на родине за «Коринтианс».