Англия21 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:06
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ВИЛЛИАН: «Не буду праздновать, если забью в ворота Челси»
Вингер «Фулхэма» с уважением относится к бывшему клубу
21 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 12:06
717
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Полузащитник «Фулхэма» Виллиан дал понять, что если забьет в ворота «Челси», то не будет праздновать.
«Я без проблем сыграю против «Челси», я справлюсь со своими пристрастиями. Если я забью, то не буду праздновать. Я провёл там 7 лет и очень уважаю клуб и болельщиков», - сказал Виллиан.
Напомним, что Виллиан перешел в «Фулхэм» летом на правах свободного агента. До этого бразилец выступал на родине за «Коринтианс».
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