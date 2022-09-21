Ди Мария дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил дисквалификацию на два матча Серии А.

Аргентинский футболист получил наказание за то, что в игре Серии А против «Монцы» (0:1) ударил локтем в живот защитника Армандо Иццо. В том матче 34-летний футболист получил красную карточку.

Таким образом, Ди Мария не сможет сыграть за «Ювентус» в матчах против «Болоньи» (2 октября) и «Милана» (8 октября).