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  4. Ди Мария дисквалифицирован на 2 матча Серии А
Италия
21 сентября 2022, 11:09 | Обновлено 21 сентября 2022, 11:22
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Ди Мария дисквалифицирован на 2 матча Серии А

Хавбек «Ювентуса» грубо нарушил правила в матче против «Монцы»

21 сентября 2022, 11:09 | Обновлено 21 сентября 2022, 11:22
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Ди Мария дисквалифицирован на 2 матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил дисквалификацию на два матча Серии А.

Аргентинский футболист получил наказание за то, что в игре Серии А против «Монцы» (0:1) ударил локтем в живот защитника Армандо Иццо. В том матче 34-летний футболист получил красную карточку.

Таким образом, Ди Мария не сможет сыграть за «Ювентус» в матчах против «Болоньи» (2 октября) и «Милана» (8 октября).

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Анхель Ди Мария Ювентус Монца дисквалификация
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Источник TMW
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