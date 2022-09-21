Арсенал близок к продлению контракта с защитником
Вильям Салиба продолжит выступать за «канониров»
Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с защитником Вильямом Салиба. Соглашение будет рассчитано до 2027 года, а стороны близки к успешному завершению переговоров.
Главный тренер лондонцев Микель Артета считает 21-летнего игрока ключевой фигурой в команде.
Текущее соглашение «Арсенала» с Салиба рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 7 матчей, забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Напомним, ранее Артета получил награду лучшего тренера августа в АПЛ.
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