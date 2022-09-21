Арсенал близок к продлению контракта с защитником

Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с защитником Вильямом Салиба. Соглашение будет рассчитано до 2027 года, а стороны близки к успешному завершению переговоров.

Главный тренер лондонцев Микель Артета считает 21-летнего игрока ключевой фигурой в команде.

Текущее соглашение «Арсенала» с Салиба рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 7 матчей, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Напомним, ранее Артета получил награду лучшего тренера августа в АПЛ.