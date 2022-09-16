Артета получил награду лучшего тренера августа в АПЛ
Наставник «Арсенала» признан лучшим в прошлом месяце
Лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге признан наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета.
Новый сезон АПЛ «канониры» под руководством 40-летнего Артеты начали с пяти побед подряд.
Также на награду претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Грэм Поттер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).
Артета в третий раз за карьеру получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче с «Селтиком» Михаил разбежался почти до 35 км в час
Криштиану в этом турнире еще не забивал