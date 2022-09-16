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Англия
16 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:09
56
0

Артета получил награду лучшего тренера августа в АПЛ

Наставник «Арсенала» признан лучшим в прошлом месяце

16 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 16 сентября 2022, 16:09
56
0
Артета получил награду лучшего тренера августа в АПЛ
ФК Арсенал Лондон

Лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге признан наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Новый сезон АПЛ «канониры» под руководством 40-летнего Артеты начали с пяти побед подряд.

Также на награду претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Грэм Поттер («Брайтон») и Марку Силва («Фулхэм»).

Артета в третий раз за карьеру получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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