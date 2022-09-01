С прицелом на чемпионство. Арсенал повторил свой лучший старт сезона в АПЛ

В среду Лондонский «Арсенал» выиграл матч у «Астон Виллы» (2:1) без травмированного украинца Александра Зинченко и добыл пятую подряд победу в новом сезоне АПЛ.

«Арсенал» в четвертый раз в своей истории стартовал с пяти побед подряд. В сезонах-1930/1931 и 1947/1948 лондонцы становились в итоге чемпионами, а в сезоне-2004/2005 финишировали вторыми.

4 сентября «Арсенал» на выезде сразится с «Манчестер Юнайтед», который после четырех матчей набрал шесть очков и в пятом туре еще должен сыграть с «Лестером».

Последний раз «Арсенал» финишировл в первой тройке в сезоне 2015/16, котгда уступил лишь «Лестеру».