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Англия
01 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:04
594
1

С прицелом на чемпионство. Арсенал повторил свой лучший старт сезона в АПЛ

Лондонский клуб готов удивить всех и завоевать медали

01 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:04
594
1
С прицелом на чемпионство. Арсенал повторил свой лучший старт сезона в АПЛ
ФК Арсенал

В среду Лондонский «Арсенал» выиграл матч у «Астон Виллы» (2:1) без травмированного украинца Александра Зинченко и добыл пятую подряд победу в новом сезоне АПЛ.

«Арсенал» в четвертый раз в своей истории стартовал с пяти побед подряд. В сезонах-1930/1931 и 1947/1948 лондонцы становились в итоге чемпионами, а в сезоне-2004/2005 финишировали вторыми.

4 сентября «Арсенал» на выезде сразится с «Манчестер Юнайтед», который после четырех матчей набрал шесть очков и в пятом туре еще должен сыграть с «Лестером».

Последний раз «Арсенал» финишировл в первой тройке в сезоне 2015/16, котгда уступил лишь «Лестеру». 

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Астон Вилла Манчестер Юнайтед
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Источник BBC
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veter
С таким календарём они могут ещё три тура гулять на полную катушку
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