Альваро МОРАТА: «Трудно жить после непобедимого поколения»
Форвард сборной Испании – о перспективах своей команды на чемпионате мира
Нападающий национальной сборной Испании Альваро Мората оценил шансы своей команды на чемпионате мира-2022.
«Очевидно, что мы будем сражаться. На прошлых турнирах мы не были фаворитами, но подходили к ним с большим энтузиазмом. Трудно жить после непобедимого поколения. Мы были недалеки от победы на чемпионате Европы и в Лиге наций. Мы хорошо готовы, у нас отличная команда», - сказал Мората.
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Испания сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики. Мундиаль стартует 20 ноября.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил большое предложение по Морате.
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