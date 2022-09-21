Альваро МОРАТА: «Трудно жить после непобедимого поколения»

Нападающий национальной сборной Испании Альваро Мората оценил шансы своей команды на чемпионате мира-2022.

«Очевидно, что мы будем сражаться. На прошлых турнирах мы не были фаворитами, но подходили к ним с большим энтузиазмом. Трудно жить после непобедимого поколения. Мы были недалеки от победы на чемпионате Европы и в Лиге наций. Мы хорошо готовы, у нас отличная команда», - сказал Мората.

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Испания сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики. Мундиаль стартует 20 ноября.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил большое предложение по Морате.