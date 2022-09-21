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Чемпионат мира
21 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:38
322
0

Альваро МОРАТА: «Трудно жить после непобедимого поколения»

Форвард сборной Испании – о перспективах своей команды на чемпионате мира

21 сентября 2022, 10:24 | Обновлено 21 сентября 2022, 10:38
322
0
Альваро МОРАТА: «Трудно жить после непобедимого поколения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий национальной сборной Испании Альваро Мората оценил шансы своей команды на чемпионате мира-2022.

«Очевидно, что мы будем сражаться. На прошлых турнирах мы не были фаворитами, но подходили к ним с большим энтузиазмом. Трудно жить после непобедимого поколения. Мы были недалеки от победы на чемпионате Европы и в Лиге наций. Мы хорошо готовы, у нас отличная команда», - сказал Мората.

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Испания сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики. Мундиаль стартует 20 ноября.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил большое предложение по Морате.

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Альваро Мората ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу
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Источник AS
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